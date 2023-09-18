Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський наголосивши, що російське суспільство не розуміє відповідальності.

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Путін став в один рядок з раком, ВІЛом, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, що це буде на їх совісті. Якщо вони не розуміють, то світ повинен об'єднатися і сказати,

– наголосив Зеленський.

За словами очільника держави, у Росії є потужні сусіди, які можуть вплинути на главу Кремля.

"Я не говорю про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому сказати, що твої кроки (Путіна, – 24 Канал) — це кроки, які ведуть до третьої світової війни й винен в третій світовій війні будеш тільки ти – одна людина, одна хвороба", – додав Зеленський.

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Президент нагадав, що війна забирає життя і це неприродне лихо, а саме "рука Путіна забирає життя мирних людей".

Ось на що повинні звертати увагу країни світу. Це найголовніше. Боріться там, де нічого не працює, думайте, підключайте мозок розумних і талановитих людей всього світу там, де є виклик, там де планети може не бути, там, де життя скорочується. Перемагайте ВІЛ, перемагайте рак, перемагайте ковід, перемагайте те, що дійсно є трагедією. Але вибачте, де ковід, і де Путін,

— додав Зеленський.

Також в інтерв'ю Володимир Зеленський також висловився щодо того, чи має Україна призупиняти контрнаступ. За його словами, це лише гратиме на руку Путіну, а тому наші союзники мають дбати про те, аби взимку були збережені усі умов для продовження наступу Сил оборони.