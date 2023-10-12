Германия может поставить дальнобойные ракеты Taurus в Украину, но для этого может потребоваться больше времени. Кроме того, немцы могут согласиться передать это оружие после того, как американцы примут решение по ATACMS. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Брюсселе на условиях анонимности, передает корреспондент 24 Канала.

Смотрите также Новый пакет помощи и ядерный шантаж России: в НАТО рассказали об итогах "Рамштайна"

У НАТО нет "красных линий" по поставкам оружия для Украины

Собеседник рассказал, что из-за своего прошлого Германия тратит больше времени, чтобы принять решение о предоставлении оружия. Кроме того, немцы уже доставили в Украину гаубицы и танки "Леопард", хотя долго сомневались.

Если американцы передадут ATACAMS, британцы – Storm Shadow, а французы – Scalp, то я не понимаю, почему Германия не может передать Taurus, поскольку это абсолютно одинаковые системы вооружения,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Впрочем, он отметил, что Германия несправедливо подвергается критике, поскольку находится в тройке лидеров по количеству оружия, переданного Украине. В Брюсселе считают, что для стран-членов НАТО нет "красной линии" по поставке оружия для Украины, но единственное ограничение – это отправка солдат Альянса в Украину.

Обратите внимание! Ракеты типа Taurus способны поражать цели в радиусе более 500 километров. Собственно, это оружие оснащено мощной проникающей боевой частью MEPHISTO. Ее Вооруженные Силы могли бы применить, в частности, даже для ударов по вражеским системам ПВО.

Больше о дискуссии вокруг ракет Taurus