Германия может поставить дальнобойные ракеты Taurus в Украину, но для этого может потребоваться больше времени. Кроме того, немцы могут согласиться передать это оружие после того, как американцы примут решение по ATACMS. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Брюсселе на условиях анонимности, передает корреспондент 24 Канала.
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У НАТО нет "красных линий" по поставкам оружия для Украины
Собеседник рассказал, что из-за своего прошлого Германия тратит больше времени, чтобы принять решение о предоставлении оружия. Кроме того, немцы уже доставили в Украину гаубицы и танки "Леопард", хотя долго сомневались.
Если американцы передадут ATACAMS, британцы – Storm Shadow, а французы – Scalp, то я не понимаю, почему Германия не может передать Taurus, поскольку это абсолютно одинаковые системы вооружения,
– сказал высокопоставленный чиновник.
Впрочем, он отметил, что Германия несправедливо подвергается критике, поскольку находится в тройке лидеров по количеству оружия, переданного Украине. В Брюсселе считают, что для стран-членов НАТО нет "красной линии" по поставке оружия для Украины, но единственное ограничение – это отправка солдат Альянса в Украину.
Больше о дискуссии вокруг ракет Taurus
- Глава минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что передача этого оружия не является приоритетом для Берлина в вопросе помощи Украине.
- В то же время издание T-Online писало, что вечно оттягивать решение о предоставлении нашему государству Taurus – не удастся.
- Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что снабжение дальнобойного оружия со стороны партнеров – это лишь вопрос времени.