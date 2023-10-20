Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону висловив думку, що Третя світова війна почалася у 2008 році, коли Росія напала на Грузію, пише 24 Канал. Наступним етапом війни стало вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

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Данілов вважає, що загострення на Близькому Сході не остання війна, яка буде у світі

На думку Данілова, Третя світова війна у 2023 році перейшла в гарячу фазу.

Третя світова війна почалася у 2008 році, коли Росія напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова – 24 Канал) знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу,

– сказав він.

Секретар РНБО назвав напад ХАМАС на Ізраїль наслідком загарбницької війни Росії проти України. На його думку, загострення на Близькому Сході – це не остання війна, яку найближчим часом розгорнеться у світі.

"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", – додав він.

На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоб війна не розповзлася".

Гарячі точки у світі: коротко