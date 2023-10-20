Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона выразил мнение, что Третья мировая война началась в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, пишет 24 Канал. Следующим этапом войны стало вторжение России в Украину в 2014 году.

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Данилов считает, что обострение на Ближнем Востоке – не последняя война, которая произойдет в мире

По мнению Данилова, Третья мировая война в 2023 году перешла в горячую фазу.

Третья мировая война началась в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, забрала часть территории. Затем последовала ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая – 24 Канал) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу,

– сказал он.

Секретарь СНБО назвал нападение ХАМАС на Израиль следствием захватнической войны России против Украины. По его мнению, обострение на Ближнем Востоке – это не последняя война, которая в ближайшее время развернется в мире.

"Я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время будем с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", – добавил он.

По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс, поэтому сейчас самое главное "поставить точку, чтобы война не расползлась".

Горячие точки в мире: коротко