Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Воздушная тревога в Севастополе объявлена около 10:11, передает 24 Канал.

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В Крыму тревожное утро

Около 10:06 во временно оккупированном Крыму заявили о "ракетной опасности". Поэтому оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, а позже – объявили воздушную тревогу.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто,

– сообщили оккупанты.



Российские телеграм-каналы информируют об остановке движения на мосту / Скриншот

К слову, местные телеграм-каналы также пишут, что в Севастополе раздался ряд мощных взрывов. Между тем, оккупанты традиционно заявляют, что якобы "все сбили". Россияне в очередной раз заявляют об "успешной работе", впрочем, мы знаем немало примеров, когда оккупанты "ликвидируют цели" собственной же техникой или "останавливают дроны" бортами судов Черноморского флота.

В настоящее время воздушную тревогу в Севастополе отменили. Оккупанты также заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту.

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