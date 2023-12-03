Агенты партизанского движения постоянно разведывают информацию на стратегически важных объектах россиян. Более того, партизанам удается побывать в воинских частях оккупантов.

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Российские военные вступают в "Атеш"

Как сообщили в движении, военные вооруженных сил России в Евпатории присоединяются к партизанам. Один из таких оккупантов проходит военную службу во временно оккупированном Крыму и предоставил информацию об аэродроме.

Благодаря его содействию, мы получили данные о силах и средствах защиты стратегического объекта,
– сообщили в "Атеш".

В сети также опубликовали кадры, которые партизанам передал россиянин. Всю информацию уже передали Силам обороны Украины.

Партизаны опубликовали кадры с аэродрома в Евпатории / Фото "Атеш"

К слову, в партизанском движении призывали присоединяться к "Атешу". Там подчеркнули, что к ним могут вступить и военные, не поддерживающие войну, развязанную Россией.

"Атеш" активно работает в Крыму

  • Партизаны показали штаб 810 бригады морской пехоты в Севастополе. Агентам удалось выяснить, что активность личного состава высока как на территории воинской части, так и возле нее. Кроме того, на территории штаба также большое количество военной техники как автомобильной, так и бронетехники.
  • Партизаны также провели разведку военной базы врага у Симферополя, где базируется 126 отдельная бригада береговой обороны. Сейчас настроения у этой бригады подавлены, ведь у части царит беспорядок, а командиры – превышают полномочия, блокируют выплаты солдатам и т.д.
  • Движение "Атеш" также показал русские корабли, которые оккупанты хоронят в Севастополе. Партизаны отметили, что военные суда россиян являются одной из приоритетных целей сопротивления. Информацию о размещении российских кораблей также было передано в соответствующие спецслужбы.