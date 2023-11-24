Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" раскрыло детали ночных ударов по объектам россиян в Джанкое. В частности, в "Атеш" заявляют, что в результате удачного поражения воинской части уничтожены не только РЛС и средства ПВО, но и личный состав оккупантов.

Смотрите также В Акимовке под Мелитополем раздались взрывы: россияне жалуются на обстрел "иностранными ракетами"

В "Атеш" рассказали детали атаки в Джанкое

Источник партизан из воинской части в Джанкое сообщает, что весь автотранспорт, предназначенный для перевозки погибших, с ночи до вечера задействован для эвакуации тел.

Отдельно зафиксировано передвижение 8 – 10 "труповозок" с телами погибших утром оккупантов.

В "Атеш" заявили о своей причастности к сегодняшним ночным ударам по объектам России. Также военное движение отметило, что к ударам причастны и жители Джанкоя.

"Атеш" сообщает, что собранная в предыдущие месяцы информация о расположении вражеских ПВО, РЛС, центров подготовки российских мобилизованных в Джанкое была передана "центрам принятия решений Украины".

Больше деталей об атаке в Джанкое