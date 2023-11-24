Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" раскрыло детали ночных ударов по объектам россиян в Джанкое. В частности, в "Атеш" заявляют, что в результате удачного поражения воинской части уничтожены не только РЛС и средства ПВО, но и личный состав оккупантов.
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В "Атеш" рассказали детали атаки в Джанкое
Источник партизан из воинской части в Джанкое сообщает, что весь автотранспорт, предназначенный для перевозки погибших, с ночи до вечера задействован для эвакуации тел.
Отдельно зафиксировано передвижение 8 – 10 "труповозок" с телами погибших утром оккупантов.
В "Атеш" заявили о своей причастности к сегодняшним ночным ударам по объектам России. Также военное движение отметило, что к ударам причастны и жители Джанкоя.
"Атеш" сообщает, что собранная в предыдущие месяцы информация о расположении вражеских ПВО, РЛС, центров подготовки российских мобилизованных в Джанкое была передана "центрам принятия решений Украины".
Больше деталей об атаке в Джанкое
- В ночь на 24 ноября в оккупированном Джанкое во время воздушной тревоги раздавались взрывы. В России после атаки заявили, что якобы сбили 13 беспилотников над оккупированным Крымом.
- Впоследствии больше деталей раскрыл мэр Мелитополя Иван Федоров. Он заявил, что взрывы в Джанкое раздавались на территории воинской части.
- По его словам, местные жители заявили, по меньшей мере, о 10 мощных взрывах.
- Украинские военные официально не комментировали взрывы в Джанкое.