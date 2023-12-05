Станом на 01:30 Україна кілька годин відбивається від російських дронів-камікадзе. Їх ворог запускав по хвилями з різних напрямків. Як зазначили місцеві ЗМІ, на Вінниччині пролунали вибухи. Стало відомо про це о 01:25.
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Що відомо про атаку "Шахедами"
Повітряну тривогу на Вінниччині оголосили о 00:10. Тоді мешканців регіону попередили про загрозу, пов'язану з ударними дронами. Нагадуємо, що важливо перебувати в укриттях, щоб не ризикувати власними здоров'ям і життям.
І вже о 01:25 місцеві ЗМІ почали писати про те, що на Вінниччині лунають вибухи. Зауважимо, що станом на 01:34 глава ОВА Сергій Борзов не писав нічого у своєму телеграм-каналі. Відтак, ми можемо лиш припустити, що в регіоні працює ППО по "Шахедах".
Станом на 01:38 повітряна тривога лунає лише на Вінниччині та Хмельниччині. Наші захисники продовжують збивати дрони-камікадзе. Тож, не покидайте укриттів і бережіть себе та своїх близьких.
Росіяни атакували Харківщину
- О 20:34 4 грудня повітряну тривогу оголосили для мешканців Харківської області. Передувало цьому попередження про дрони-камікадзе, якими готують атаку по регіону.
- А вже о 21:44 глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські загарбники завдають ударів безпілотниками "Шахед". Він зазначив, що атаки зазнали Ізюмський і Чугуївський райони.
- На жаль, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок цього спалахнули кілька пожеж. На момент появи повідомлення від глави ОВА, не було інформації про постраждалих. Водночас на місцях працюють усі екстрені служби.