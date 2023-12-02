Среди 59 жителей села, погибших в результате удара по кафе 5 октября, были муж, сын, дочь и восьмилетний внук Валентины Козырь. Военный, за которым устроили поминки в тот день, был племянником ее мужа. Кроме Валентины и ее старшего внука выжить удалось только ее невестке. Сейчас она лечится за границей.
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Российская ракета убила 3 поколения семьи Козырь
Валентина Козырь вместе со старшим внуком в день попадания находилась на западе Украины у своей сестры.
Мне коллега дочери позвонила и говорит: "Тетя Валя, нет никого". И сестра со мной поехала в Грозу. Если бы она не уехала, я не знаю, что делала. У кого хоть какая-то родня осталась, а у нас три поколения погибли. Мы все были самые родные для перезахороненного Андрея. Мы общались, дружили,
– сказала Валентина.
Убитые российской ракетой / Суспильнэ
Дочь и муж Валентина узнала в морге сразу. А тела сына и младшего внука были настолько изуродованы, что понадобилась ДНК-экспертиза.
Женщина рассказала, что ее сын Валентины Козырь Игорь стал волонтером с первого дня, когда деоккупировали Грозу. Он помогал военным и даже ездил на линию. До войны занимался ремонтами.
Вообще сын делал ремонты до войны, хотя учился на повара-кондитера. Мог любую работу сделать. Все умел, ничего не боялся, скорый был. Семья хорошая была – это второй брак у него не был. Ксению нашел. Она из Харькова, но осталась у нас. Ваню родила. Очень друг друга любили,
– рассказала Валентина.
Жена Игоря выжила при ударе по кафе – ей сделали в Харькове операцию на голове и сейчас она лечится в Австрии, с ней работают психологи.
Сама Валентина ходит в родное кладбище. Для восьмилетнего внука Ивана женщина принесла на кладбище ромашки, для дочери Оли – розы.
Ольга работала в Харькове, затем перешла в деревообрабатывающий цех. Когда началась оккупация, она оттуда ушла.
Для местных жителей, братьев Мамонов, которых СБУ подозревает в наведении ракеты в кафе, Валентина ожидает наказание.
Бумеранг будет, земля круглая. Дороги им уже сюда нет. Под каким бы флагом ни было село – дорога закрыта,
– сказала жительница Грозы.
Женщина оформляет опеку над 14-летним внуком Владиславом. В ноябре он вернулся в Грозу. Также с ними живет кот Ольги.
Бабушка к тому, что произошло, очень тянулась домой. И мне мама говорила: "Давай домой". А я сказал, что когда первый снег пойдет – приеду. Вот так вышло. И пошел первый снег. Только уже без нее,
– сказал Владислав.
Подросток коллекционирует шевроны. Один из них забрал из машины погибшего дяди-волонтера, чтобы было о нем на память.
Зимовать Валентина и Владислав планируют в Грозе. Дрова и генератор в начале осени купила дочь, но смогут ли они с внуком там оставаться дальше, будет зависеть от безопасности и денег.