Среди 59 жителей села, погибших в результате удара по кафе 5 октября, были муж, сын, дочь и восьмилетний внук Валентины Козырь. Военный, за которым устроили поминки в тот день, был племянником ее мужа. Кроме Валентины и ее старшего внука выжить удалось только ее невестке. Сейчас она лечится за границей.

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Российская ракета убила 3 поколения семьи Козырь

Валентина Козырь вместе со старшим внуком в день попадания находилась на западе Украины у своей сестры.

Мне коллега дочери позвонила и говорит: "Тетя Валя, нет никого". И сестра со мной поехала в Грозу. Если бы она не уехала, я не знаю, что делала. У кого хоть какая-то родня осталась, а у нас три поколения погибли. Мы все были самые родные для перезахороненного Андрея. Мы общались, дружили,

– сказала Валентина.



Убитые российской ракетой / Суспильнэ

Дочь и муж Валентина узнала в морге сразу. А тела сына и младшего внука были настолько изуродованы, что понадобилась ДНК-экспертиза.

Женщина рассказала, что ее сын Валентины Козырь Игорь стал волонтером с первого дня, когда деоккупировали Грозу. Он помогал военным и даже ездил на линию. До войны занимался ремонтами.

Вообще сын делал ремонты до войны, хотя учился на повара-кондитера. Мог любую работу сделать. Все умел, ничего не боялся, скорый был. Семья хорошая была – это второй брак у него не был. Ксению нашел. Она из Харькова, но осталась у нас. Ваню родила. Очень друг друга любили,

– рассказала Валентина.

Жена Игоря выжила при ударе по кафе – ей сделали в Харькове операцию на голове и сейчас она лечится в Австрии, с ней работают психологи.

Сама Валентина ходит в родное кладбище. Для восьмилетнего внука Ивана женщина принесла на кладбище ромашки, для дочери Оли – розы.

Ольга работала в Харькове, затем перешла в деревообрабатывающий цех. Когда началась оккупация, она оттуда ушла.

Для местных жителей, братьев Мамонов, которых СБУ подозревает в наведении ракеты в кафе, Валентина ожидает наказание.

Бумеранг будет, земля круглая. Дороги им уже сюда нет. Под каким бы флагом ни было село – дорога закрыта,

– сказала жительница Грозы.

Женщина оформляет опеку над 14-летним внуком Владиславом. В ноябре он вернулся в Грозу. Также с ними живет кот Ольги.

Бабушка к тому, что произошло, очень тянулась домой. И мне мама говорила: "Давай домой". А я сказал, что когда первый снег пойдет – приеду. Вот так вышло. И пошел первый снег. Только уже без нее,

– сказал Владислав.

Подросток коллекционирует шевроны. Один из них забрал из машины погибшего дяди-волонтера, чтобы было о нем на память.

Зимовать Валентина и Владислав планируют в Грозе. Дрова и генератор в начале осени купила дочь, но смогут ли они с внуком там оставаться дальше, будет зависеть от безопасности и денег.

Справка. 5 октября 2023 года Россия ударила ракетой "Искандер" по кафе в поселке Гроза, где проходили поминки во время перезахоронения военного. В результате удара погибли 59 человек, среди них 8-летний Иван Козырь.