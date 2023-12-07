Внаслідок обстрілу є суттєве пошкодження обладнання. Через це роботу шахти було зупинено.

До теми Люди опинилися під завалами після атаки Росії: що відомо про стан постраждалих у Торецьку

Росіяни обстріляли шахту в Донецькій області

У Міністерстві енергетики України розповіли, що російський обстріл шахти стався після 16 години. Саме тоді окупанти завдали ракетного удару по одній із шахт державного підприємства "Торецьквугілля".

Поранення зазнав 32-річний працівник, його доставлено до лікарні,

– наголосили у Міненерго.

Представники міністерства також зазначили, що під час удару у шахті перебували 6 осіб. Усім їм допомогли вийти на поверхню рятувальники та правоохоронці.

Наостанок у Міненерго зазначили, що внаслідок російської атаки шахта стала знеструмлена. Наразі тривають обстеження для уточнення обсягів пошкоджень.

Окупанти не вперше атакують українські шахти