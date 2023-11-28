Цього вівторка, 28 листопада, о 10:50 Росія завдала авіаційного удару по Торецьку. Окупанти вдарили по території шахти "Торецька".

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Що відомо про цю атаку

Російські загарбники поцілили по розташованій на території підприємства будівлі. У момент атаки 4 працівниці перебували в одній з майстерень. В результаті вони опинилися під завалами та зазнали поранень. Також було пошкоджено промислові будівлі.

ДСНС провела рятувальну операцію, до якої залучила 13 своїх співробітників та 3 одиниці техніки. Всіх чотирьох жінок дістали з-під завалів та ушпиталили. Відомо, що постраждалим 35, 43, 52 та 54 років відповідно.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування. Прокурори документують воєнні злочини, які вчинили російські військові.

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