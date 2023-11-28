В этот вторник, 28 ноября, в 10:50 Россия нанесла авиационный удар по Торецку. Оккупанты ударили по территории шахты "Торецкая".
Читайте также В Торецке в подвале многоквартирного дома обнаружили неразорванную 500-килограммовую авиабомбу
Что известно об этой атаке
Российские захватчики попали по расположенному на территории предприятия зданию. В момент атаки 4 работницы находились в одной из мастерских. В результате они оказались под завалами и получили ранения. Также были повреждены промышленные здания.
ГСЧС провела спасательную операцию, к которой привлекла 13 своих сотрудников и 3 единицы техники. Всех четырех женщин достали из-под завалов и госпитализировали. Известно, что пострадавшим 35, 43, 52 и 54 года соответственно.
По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство и начато досудебное расследование. Прокуроры документируют военные преступления, совершенные российскими военными.
Последствия российской агрессии в Торецке: видео ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Россия постоянно терроризирует мирных украинцев
- В этот же день в 8 утра страна-агрессорка нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате было повреждено 7 жилых многоэтажек, а один человек получил легкие ранения.
- Также сегодня россияне обстреляли из РСЗО город Середина-Буда на Сумщине. В результате этой атаки погибли 3 человека, среди жертв 7-летняя девочка. Также были ранены двое мужчин.