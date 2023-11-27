Подробнее о ситуации в Донецкой области рассказали спасатели. Они отметили, что в результате российской атаки в Торецке травмы получил один человек.

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Оккупанты атаковали город из авиации

Как отметили в ГСЧС, российские военные после обеда 26 ноября из авиации избивали по Торецку в Донецкой области. В результате частично разрушен двухэтажный многоквартирный дом. Под его завалами оказался мужчина.

С помощью шанцевого инструмента спасатели деблокировали мужчину из-под завалов, оказали первую доврачебную помощь и транспортировали его в медицинское учреждение города Константиновка,

– говорят в ГСЧС.

Кроме того, в подвальном помещении поврежденного дома спасатели обнаружили чудом не сдетонировавшую авиабомбу КАБ-500.

В подвале многоквартирного дома обнаружили КАБ-500 / Фото ГСЧС

Что такое КАБ-500 Это семейство русских и русских корректированных авиационных бомб. Ее калибр – 500 килограммов. Первую ракету из этого семейства приняли на вооружение еще в 1975 году. В то же время разработали также корректируемый вариант КАБ-500Кр. Она наводится на цель с помощью телевизионной головки самонаведения.



Источник: Это семейство русских и русских корректированных авиационных бомб. Ее калибр – 500 килограммов. Первую ракету из этого семейства приняли на вооружение еще в 1975 году. В то же время разработали также корректируемый вариант КАБ-500Кр. Она наводится на цель с помощью телевизионной головки самонаведения.Источник: Википедия.

Жителей этого дома, а также близлежащих эвакуировали в безопасную зону. После чего пиротехнические подразделения ГСЧС оперативно изъяли из подвального помещения авиабомбу. Ее должны отвезти на специальную площадку, чтобы уничтожить.

Обратим внимание, что за последние месяцы враг нарастил обстрелы также левобережья Херсонщины. Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань отметил, что в течение часа враг мог выпустить около 20 КАБов.

Если еще пол года назад оккупанты сбрасывали 1 – 2 КАБ, то за последний месяц были случаи, когда количество КАБов, выпущенных оккупантами за сутки доходило до 100 единиц,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

По его словам, оккупанты бьют по плацдармам, захватившим и удерживающим нашими военными.