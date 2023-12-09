Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував нову карту руху на Либідській. Раніше голова МВС Ігор Клименко пообіцяв, що Києву не дадуть потонути в транспортному колапсі, а патрульна поліція детально розкаже про зміни у русі.

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Які є зміни в організації дорожнього руху на площі Либідській

У зв'язку з ремонтом тунелю станцій метро на ділянці "Деміївська" — "Теремки" та зі збільшенням навантаження на наземний громадський транспорт тимчасово зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі міста Києва,

– написав Олексій Білошицький.



Зміни в русі на площі Либідській у грудні 2023 / Фото Олексій Білошицький

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Відтепер рух розворотними кільцями на площі Либідській дозволено лише транспортним засобам, які перевозять пасажирів за встановленими маршрутами.

Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом від вулиці Великої Васильківської через вулицю Ковпака до вулиці Антоновича.

Чи зміниться щось іще

На кінцевих зупинках громадського транспорту залучать додаткові екіпажі патрульної поліції. Вони будуть стежити за дорожнім рухом і регулювати його.

Згодом установлять дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту.

Також пропонують облаштувати зупинку громадського транспорту по вулиці Антоновича, 176 (поряд із ТРЦ Ocean Plaza).

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