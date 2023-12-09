Пожалуйста, берегите себя и находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте воздушными тревогами!

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21:13, 9 декабря Отбой угрозы применения баллистического вооружения для Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей.

21:10, 9 декабря БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.

21:05, 9 декабря Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!