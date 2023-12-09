Пожалуйста, берегите себя и находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте воздушными тревогами!
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21:13, 9 декабря
Отбой угрозы применения баллистического вооружения для Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей.
21:10, 9 декабря
БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
21:05, 9 декабря
Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!
20:33, 9 декабря
Ударные БПЛА типа Shahed в Бериславском районе Херсонской области по направлению к Николаевской области.