Колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов прокоментував зустріч Путіна й Райсі 24 Каналу. За його словами, країни становлять небезпеку не лише для України, а й для світу.
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"Це неприємна річ – набагато неприємніша, ніж поїздка Путіна в ОАЕ і Саудівську Аравію", – зазначив Жирнов.
Росія та Іран поглиблюють співпрацю
Країни дійсно поліпшують відносини – Путін отримує реальну військову допомогу, яку одразу застосовують на фронті в Україні.
Так, Іран постачає Росії свої безпілотники, а також дав ліцензію на виробництво цих БпЛА просто на її території. Можливо, також передає країні-агресорці якісь електронні компоненти, які вона не може знайти в іншому місці.
Крім того, Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети, адже її радянський запас вичерпується, а нових ракет виробляють не так багато. Водночас Тегеран отримує від Москви продовольство, а також сподівається на підтримку його ядерної програми.
Це дуже небезпечно для світу. Є побоювання, що Росія може передати тактичну ядерну зброю Ірану. Тоді буде зовсім погано,
– наголосив Жирнов.
Передусім це непокоїть Ізраїль, а також США.
Іран загрожує Україні й світу: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський закликав США і ЄС працювати з Іраном, щоб він не міг постачати дрони й ракети Росії. Ця заява з'явилась на тлі новини про те, що Тегеран може передати Москві балістичні ракети.
- Тим часом Іран працює над створенням нових ударних безпілотників. Країна представила реактивний БпЛА Shahed-238 з трьома різними системами наведення – автономною, оптичною та радіолокаційною.
- Раніше МАГАТЕ випустило звіт, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити три ядерні бомби. Однак завдяки непрямим переговорам зі США темпи збагачення урану сповільнились до трьох кілограмів на місяць.