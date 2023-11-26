Це необхідно робити, щоб Іран не міг постачати Росії ані дрони-камікадзе, ані ракети. Відповідну пропозицію він озвучив під час пресконференції "Зерно з України" 25 листопада.

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Зеленський закликає працювати з Іраном

Причому працювати з Іраном Володимир Зеленський закликав США та Європейський Союз. І що це необхідно робити включно з розробкою санкційної політики проти Тегерану. Робити все так, щоб Тегеран не міг постачати Москві дрони та ракети.

Необхідно працювати з Іраном, щоб Іран не міг постачати дрони Росії. А також зробити максимально розумну, санкційну політику і політичну спробу пропрацювати з Іраном, щоб вони не постачали Росії ракети. На сьогодні ми не бачимо, що це відбувається, але ми точно бачимо, що це може статися,

– наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що необхідно, щоб усі працювали з Іраном, і що передавали відповідні політичні сигнали. Водночас він наголосив, що необхідно посилити санкції. І стосуватися вони мають не лише Росії.

Ви знаєте, що багато їхньої "продукції", яка летить і вбиває українців, становить частину виробництв компаній усього світу. І тому застосовувати санкції не тільки щодо Росії, а застосовувати санкції щодо тих компаній і держав, які передають відповідні деталі,

– додав Зеленський.

Іран може надати Росії балістичні ракети

Про це кількома днями раніше попереджали у Білому домі. Американські офіційні особи занепокоєні щодо передачі дронів-камікадзе, авіаційних бомб, а також артилерійських снарядів з Ірану до Росії.

Посилилося це занепокоєння, коли Тегеран продемонстрував ракети Ababil і Fateh-110 міністру оборони Росії Сергію Шойгу, коли той навідався до Ірану у вересні 2023 року. Крім того, Шойгу тоді показали SAM 358 і LACM 351. Це стало порушенням резолюції ООН щодо Ірану.

Водночас речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що є ознаки того, що Росія може отримати від Ірану балістичні ракети, які використає у війні проти України. У Білому домі зазначили, що стежитимуть за ситуацією та вживатимуть за необхідності відповідних заходів.