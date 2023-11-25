В ефірі 24 Каналу головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, які ракети Іран може передати Росії та як країна-терорист використовуватиме їх на полі бої.

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Загроза залишається

Розмови про передачу Росії балістичних ракет з Ірану тривають понад рік. Перші чутки з'явилися у листопаді 2022 року. Мова йшла про балістичні ракети Fateh-110 з дальністю 300 кілометрів.

Насправді ніхто не ліквідовував цю загрозу. Вона залишається,

– зауважив Катков.

Передача ракет з Ірану до Росії, враховуючи, що Тегеран вже постачає ударні дрони, артилерійські снаряди й допомагає з їх виробництвом на території агресора, реальна. Поготів Fateh-110 перебуває у виробництві й не виключено, що в листопаді 2022 року була досягнута відповідна домовленість між Росією та Іраном й потім почалось серійне виробництво цих ракет.

Другий вид ракет, які Іран, ймовірно, може передати Ірану – Ababil. Задекларовано, що дальність цієї ракети понад 80 кілометрів. Ababil є іранським аналогом ракети GMLRS до HIMARS,

– мовив головний редактор видання Defense Express.

Ракети Fateh-110 та Ababil у серпні 2023 року Іран привозив до Росії на виставку "Армия-2023". Також у вересні 2023 року їх продемонстрували міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу під час його візиту до Тегерана.

Важливо! 18 жовтня 2023 року завершилася дія ембарго на продаж ракетної зброї, який на Іран наклали відповідно до Резолюції ради безпеки ООН.

"Якщо Fateh-110 у серійному виробництві та передавався іншим країнам, то Ababil – це нова розробка. Й тут питання настільки реально те, що Іран запустить у виробництво ці ракети в короткий проміжок часу", – додав Катков.

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