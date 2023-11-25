В ефірі 24 Каналу головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, які ракети Іран може передати Росії та як країна-терорист використовуватиме їх на полі бої.
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Загроза залишається
Розмови про передачу Росії балістичних ракет з Ірану тривають понад рік. Перші чутки з'явилися у листопаді 2022 року. Мова йшла про балістичні ракети Fateh-110 з дальністю 300 кілометрів.
Насправді ніхто не ліквідовував цю загрозу. Вона залишається,
– зауважив Катков.
Передача ракет з Ірану до Росії, враховуючи, що Тегеран вже постачає ударні дрони, артилерійські снаряди й допомагає з їх виробництвом на території агресора, реальна. Поготів Fateh-110 перебуває у виробництві й не виключено, що в листопаді 2022 року була досягнута відповідна домовленість між Росією та Іраном й потім почалось серійне виробництво цих ракет.
Другий вид ракет, які Іран, ймовірно, може передати Ірану – Ababil. Задекларовано, що дальність цієї ракети понад 80 кілометрів. Ababil є іранським аналогом ракети GMLRS до HIMARS,
– мовив головний редактор видання Defense Express.
Ракети Fateh-110 та Ababil у серпні 2023 року Іран привозив до Росії на виставку "Армия-2023". Також у вересні 2023 року їх продемонстрували міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу під час його візиту до Тегерана.
"Якщо Fateh-110 у серійному виробництві та передавався іншим країнам, то Ababil – це нова розробка. Й тут питання настільки реально те, що Іран запустить у виробництво ці ракети в короткий проміжок часу", – додав Катков.
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Іран, ймовірно, готується до постачання ракет в Росію
- Раніше повідомлялося, що Росія та Іран можуть укласти угоду про постачання дронів та балістичних ракет. Іранські та російські посадовці перевіряли іранську зброю в Москві та Тегерані. Ймовірно, дві держави готувалися до можливого постачання нової зброї.
- Водночас в ГУР МО зауважили, що Україна спільно з партнерами робить все можливе й неможливе для того, щоб не допустити передачу Росії іранських гіперзвукових ракет.
- Втім, зараз американські офіційні особи висловили занепокоєння щодо передачі дронів, керованих авіаційних бомб і артилерійських снарядів з Ірану до Росії. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що є ознаки того, що Іран може розглядати можливість постачати Росії балістичні ракети для використання в Україні.