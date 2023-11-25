В эфире 24 Канала главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, какие ракеты Иран может передать России и как страна-террорист будет использовать их на поле бои.

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Угроза остается

Разговоры о передаче России баллистических ракет из Ирана длятся более года. Первый слух появился в ноябре 2022 года. Речь шла о баллистических ракетах Fateh-110 с дальностью 300 километров.

На самом деле, никто не ликвидировал эту угрозу. Она остается,

– заметил Катков.

Передача ракет из Ирана в Россию, учитывая, что Тегеран уже снабжает ударные дроны, артиллерийские снаряды и помогает с их производством на территории агрессора, реальна. Тем более Fateh-110 находится в производстве и не исключено, что в ноябре 2022 года была достигнута соответствующая договоренность между Россией и Ираном и затем началось серийное производство этих ракет.

Второй вид ракет, который Иран, вероятно, может передать Ирану – Ababil. Задекларировано, что дальность этой ракеты более 80 километров. Ababil является иранским аналогом ракеты GMLRS к HIMARS,

– сказал главный редактор издания Defense Express.

Ракеты Fateh-110 и Ababil в августе 2023 года Иран привозил в Россию на выставку "Армия-2023". Также в сентябре 2023 года их продемонстрировали министру обороны России Сергею Шойгу во время его визита в Тегеран.

Важно! 18 октября 2023 года завершилось действие эмбарго на продажу ракетного оружия, которое на Иран наложили в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН.

"Если Fateh-110 в серийном производстве и передавался другим странам, то Ababil – это новая разработка. И здесь вопрос настолько реальный, что Иран запустит в производство эти ракеты в короткий промежуток времени", – добавил Катков.

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