Этим занимается наше государство вместе с партнерами. По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, принимаются меры по предотвращению передачи России баллистических ракет Ираном.

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Украина и партнеры принимают меры

Андрея Юсова спросили о вероятности передачи Ираном баллистических ракет России после завершения действия резолюции Совбеза ООН. Он наметил действия Украины и наших партнеров.

Такая опасность существует. Украина и наши партнеры, конечно, отслеживаем эти процессы. Принимаем определенные меры, чтобы этот шаг не состоялся,

– добавил он.

Обратим внимание, что Москва может получить от Тегерана обновленную версию дронов-камикадзе "Шахед". Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что они будут лишены характерной особенности – звука, который сравнивают с мопедами. Отсюда и такое народное название. Итак, возник вопрос, как это повлияет на возможность их сбивать.

Повлияет ли бесшумность на сбивание "Шахедов"

Но на самом деле, это не главный фактор, по которому ориентируются мобильные огневые группы. Один из ярких – это да, и очевидно, что враг с ним работал для того, чтобы его убрать как дополнительную помощь ориентированию ПВО,

– заявила Гуменюк.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что наши военные тоже "не сидели, сложа руки". Они "изыскивали способы обнаружения, способы наведения, способы реагирования и уничтожения этих боеприпасов".

По словам спикера ОК "Юг", на все модификации "Шахедов" уже готовы ответы. Их будут применять при работе по боражирующим боеприпасам.

Обратим внимание, что в ночь на 30 сентября россияне совершили очередную массированную атаку дронами-камикадзе. Известно, что оккупанты запустили сразу 40 "Шахедов" из мыса Чауда, из которых Воздушным силам удалось сбить 30 беспилотников.