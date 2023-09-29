Оно не так современно и мощно как "Искандер", но оно баллистическое и опасное. Об этом 24 Каналу заявил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что этих ракет у Ирана не очень много.

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"Самое главное, что эти ракеты имеют свою пусковую установку как и любая ракета. А тех установок, из которых можно запускать, их немного. Иран особо не производил", – рассказал Гетьман.

А России несколько установок будет не достаточно. Их оккупантам нужно не менее нескольких десятков. Это и может быть главная причина, почему Иран до сих пор не снабжает россиян этими ракетами.

Они более ценны. Больше можно было что-то выторговать у России за это. Но здесь дело техническое, а не политическое или какое-то другое,

– подчеркнул военный аналитик.

Как сообщали в Институте изучения войны, Иран и Россия могут заключить соглашение о поставках ракет после 18 октября. Тогда закончится действие резолюции ООН, запрещающей Ирану делать подобные поставки.

"Думаю, Иран не очень переживает насчёт этих резолюций", – сказал майор запаса ВСУ.

Такое оружие нужно России, ведь она исчерпывает свои запасы ракет. Однако оккупанты ежемесячно производят примерно 50 различных ракет. Так россияне могут изготовить 1 – 2 ракеты "Кинжал" – и то не факт. Также враг может сделать 5 – 6 ракет "Искандер". Другие ракеты – это Х-101 и Х-555.

Какие преимущества и недостатки баллистики

Баллистическая ракета летит вверх по баллистической траектории и может атаковать с горы почти вертикально. Её из-за этого трудно перехватывать. Также у нее большая скорость. Это – преимущество такого оружия.

"Недостаток, что просчитана её траектория. Когда произошел запуск, она почти неуправляемая. Можно немного подкорректировать полет, но несущественно. Поэтому этот недостаток и позволяет её перехватывать. Особенно Patriot и другими современными зенитно-ракетными комплексами", – сказал ветеран российско-украинской войны.

Что известно об иранских баллистических ракетах: смотрите видео

Если крылатые ракеты врагу еще удается производить, то с баллистическими сложнее. Поэтому оккупанты будут пытаться как-то решить вопрос по поставкам Zolfaghar и Fateh.

Можно ожидать, что они скоро появятся. К сожалению. Но мы все равно можем сбивать эти ракеты. Я не думаю, что они не договорились. Пока россияне и иранцы не могут решить вопрос с пусковыми установками для этих ракет,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Иран – партнер России по оружию