Президент Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом прокомментировал, получала ли Россия ракеты от Ирана, пишет 24 Канал. Столтенберг 28 сентября совершает визит в Киев.
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Украина не фиксировала факт поставки иранских ракет в Россию
Глава государства подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет факта продажи ракет Ираном в Россию. В то же время Зеленский отметил, что украинские службы контактируют с партнерами по этому вопросу.
От наших соответствующих органов и от партнеров известно, что пока нет факта продажи ракет Ираном в Российскую Федерацию. Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом,
– сказал Зеленский.
Что известно о сотрудничестве Ирана с Россией
- Россия из-за полномасштабного вторжения в Украину оказалась в изоляции и под западными санкциями. Россияне быстро опустошают запасы своего высокотехнологичного вооружения, в том числе ракет.
- Поэтому Россия активно ищет партнеров, которые могли бы помочь с оружием. Основной партнер России – это Иран, поставляющий русской армии дроны-камикадзе типа "Шахед".
- Более того, Россия стремится открыть завод по производству "Шахедов" на собственной территории. Последние недели, что подтверждают в ВСУ, Россия начала чаще использовать "Шахеды"
- Дело в том, что себестоимость "Шахедов" в десятки раз меньше ракет разных типов, которых в России не так много, как было до полномасштабного вторжения.
- Россияне долго пытаются получить от Ирана баллистические ракеты, однако до сих пор не было подтверждений об успехах Москвы в этом направлении.
- В то же время аналитики ISW считают, что Россия и Иран готовятся заключить новую договоренность о поставках дронов и баллистических ракет. Это может произойти после 18 октября, когда закончится действие Совбеза ООН, запрещающее иранским властям осуществлять подобные поставки.
- Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Тегеран 19 сентября, чтобы обсудить усиление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном
- Вопрос сотрудничества России и Ирана беспокоит не только Украину. В Моссаде заявили, что Москва может продать оружие Тегерану, из-за которого существование Израиля будет находиться под угрозой.