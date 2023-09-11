Соответствующее заявление сделал директор разведывательной службы Моссад Давид Барнеа. Его смущает тот факт, что Иран от России может получить современное оружие, которое "поставит под угрозу существование Израиля".

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Россия может предоставить Ирану современное оружие

В ходе ежегодной конференции Института контртеррористической политики Барнеа отметил, что Россия от Ирана может получить ракеты большой и малой дальности. До этого Тегеран передавал Москве дроны-камикадзе "Шахед", которыми Кремль продолжает бить по Украине.

Он заметил, что попытки Ирана предоставить России ракеты были сорваны. В то же время у Барнеа есть ощущение, "что вскоре будет сорвано еще больше сделок". Несмотря на это, его беспокоит, какое оружие Иран может получить от России.

Мы боимся, что россияне передадут иранцам ответное то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь,

– отметил Барнеа.

Обратим внимание! Премьер-министр Израиля Нетаньяху в июне объяснил, почему Киеву не оказывают военную помощь. По его словам, причина состоит в том, что полученные системы могут использовать против Израиля.

Сотрудничество России и Ирана продолжается