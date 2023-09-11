Відповідну заяву зробив директор розвідувальної служби Моссад Давид Барнеа. Його бентежить той факт, що Іран від Росії може отримати сучасну зброю, що "поставить під загрозу існування Ізраїлю".

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Росія може надати Ірану сучасну зброю

Під час щорічної конференції Інституту контртерористичної політики Барнеа зауважив, що Росія від Ірану може отримати ракети великої та малої дальності. До того Тегеран передавав Москві дрони-камікадзе "Шахед", якими Кремль продовжує бити по Україні.

Він зауважив, що спроби Ірану надати Росії ракети були зірвані. Водночас у Барнеа є відчуття, "що незабаром буде зірвано ще більше угод". Попри це його турбує, яку зброю Іран може отримати від Росії.

Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям у відповідь те, чого їм не вистачає, сучасну зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут,

– зазначив Барнеа.

Звернімо увагу! Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу у червні пояснив, чому Києву не надають військову допомогу. За його словами, причина полягає в тому, що отримані системи можуть використати проти Ізраїлю.

Співпраця Росії та Ірану триває