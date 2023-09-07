В сети предположили, что грузовой самолет мог перевозить военный груз. Речь идет о комплектовании к печально известным беспилотникам типа "Шахед", которыми Россия регулярно обстреливает Украину.
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Иранский самолет вылетал из Крыма
По данным мониторингового сервиса FlightRadar24, транспортный самолет IL-76ТД с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 14 часов 9 минут. Впоследствии это воздушное судно направилось на Юго-Восток и полетело над Черным морем.
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Ил-76ТД заметили в оккупированном Симферополе / Карта сайта FlightRadar24
В конце концов, грузовое воздушное судно направилось в Москву, что можно увидеть по траектории движения. В мониторинговом телеграм-канале Monitor отметили, что, скорее всего, самолет привозил груз военного назначения.
Россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" Украину
- Ночью 7 сентября российские захватчики еще раз запустили по Югу Украины беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Под обстрелом еще раз оказалась Одесская область.
- Уже утром Воздушные силы рассказали, что враг запустил по южным областям 33 беспилотника типа "Шахед". Из них наши защитники смогли уничтожить 25 БпЛА.
- Несмотря на это, в Одесской области были и попадания во время вражеской атаки. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры.