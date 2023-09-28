Кроме того, в предыдущие месяцы иранские и российские военные чиновники проверили иранское современное обычное оружие в Москве и Тегеране. Таким образом, два государства готовились к возможной поставке нового оружия.

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Что известно о договоренностях между Ираном и Россией

По словам аналитиков американского института изучения войны, министр обороны России генерал Сергей Шойгу посетил Тегеран 19 сентября, чтобы обсудить усиление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном. В частности, иранский бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде, командующий воздушно-космическими силами, провел экскурсию Шойгу по арсеналу ПВО по Ирану.

Шойгу также провел переговоры с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани, где они подчеркнули истечение срока действия ракетных ограничений, наложенных резолюцией Совета Безопасности ООН 2231. Это решение прямо запрещает Ирану передавать баллистические ракеты другим нациям.

Аштиани выразил твердую готовность Ирана создавать оборонные и стратегические альянсы со "всеми независимыми странами" после снятия ограничений.

Отчеты украинской и израильской разведок свидетельствуют, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше,

– сказали эксперты.

Во время приезда Шойгу глава минобороны Ирана продемонстрировал следующие виды оружия Шойгу:

крылатую ракету Paveh – дальность действия до 1 650 километров;

ракета 358 – дальность действия пока неизвестна;

ракету Ababel – дальность до 86 километров;

ракету Fattah – дальностью до 1 400 километров;

новую пусковую установку беспилотника Shahed-136

В заключение эксперты подчеркнули, что визит Шойгу в Тегеран является частью более широкой тенденции российско-иранского оборонно-промышленного взаимодействия за последние недели. Таким образом, это может устранить острую нехватку страны-агрессорки в оружии для новых атак по Украине.

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