Крім того, в попередні місяці іранські та російські військові посадовці перевірили іранську сучасну звичайну зброю в Москві та Тегерані. Таким чином дві держави готувалися до можливого постачання нової зброї.

До теми Таємна іранська ракета 358: для чого Росії зброя партизанів і чи може збивати дрони

Що відомо про домовленості між Іраном і Росією

За словами аналітиків американського інституту вивчення війни, міністр оборони Росії генерал Сєргєй Шойгу відвідав Тегеран 19 вересня, щоб обговорити посилення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном. Зокрема, іранський бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде, командувач повітряно-космічними силами, провів екскурсію Шойгу по арсеналу ППО Ірану.

Шойгу також провів переговори з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані, де вони підкреслили закінчення терміну дії ракетних обмежень, накладених резолюцією Ради Безпеки ООН 2231. Це рішення прямо забороняє Ірану передавати балістичні ракети іншим нація.

Аштіані висловив тверду готовність Ірану створювати оборонні та стратегічні альянси з "усіма незалежними країнами" після зняття обмежень.

Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше,

– сказали експерти.

Під час приїзду Шойгу очільник міноборони Ірану продемонстрував такі види зброї Шойгу:

крилату ракету Paveh – дальність дії до 1 650 кілометрів;

ракету 358 – дальність дії наразі невідома;,

ракету Ababel – дальність до 86 кілометрів;

ракету Fattah – дальністю до 1 400 кілометрів;

нову пускову установку безпілотника Shahed-136

Наостанок експерти підкреслили, що візит Шойгу до Тегерана є частиною ширшої тенденції російсько-іранської оборонно-промислової взаємодії за останні тижні. Таким чином це може усунути гостру нестачу країни-агресорки у зброї для нових атак по Україні.

Іран модернізував свої "Шахеди"