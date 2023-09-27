Отчет состоит из 47 страниц и называется "Шквал смертей: отчет о БПЛА Shahed-136/131". Его подготовил Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ и разведка.

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О чем говорится в секретном отчете Украины

Украина отметила в отчете, что за предыдущие три месяца Россия нанесла более 600 атак на населенные пункты с использованием беспилотных летательных аппаратов, содержащих западные технологии. Так, Украина нашла:

в иранском дроне модели Shahed-131 – 52 европейских электрических компонента;

в модели Shahed-136 – 57 компонентов.

Пять европейских компаний, в том числе польская дочерняя компания британской транснациональной корпорации, называют оригинальными производителями этих компонентов. Среди производителей – компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше,

– пишет издание.

Более того, Иран расширил свое производство, используя сирийскую фабрику в порту Новороссийска и перемещает ее в Алабугу, что в Татарстане. Параллельно Тегеран продолжает поставлять Москве детали. Кроме того, иранское правительство пытается "отмежеваться от предоставления России оружия" и "не может справиться с российским спросом и интенсивностью его использования в Украине".

Стоит отметить, что украинский отчет не содержит предположений о каких-либо правонарушениях со стороны западных компаний, однако говорится о том, что Иран сумел адаптироваться и в основном использует коммерческие компоненты, "поставки которых контролируются плохо или не контролируются вообще".

Практически все Тегеран импортирует из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Украина предложила атаковать заводы по производству дронов

Далее в этом документе, который получили страны G7, Украина:

предлагает своим союзникам наносить удары по заводам для производства дронов в Иране, Сирии и, возможно, в России;

в Иране, Сирии и, возможно, в России; просит своих партнеров предоставить ракеты дальнего радиуса действия для этих ударов, если это потребуется.

Указанное могут осуществлять Силы обороны Украины в случае предоставления партнерами необходимых средств поражения,

– говорится в документе.

Иран модернизировал дроны и убрал один из характерных признаков: коротко

Иранские СМИ заявили, что страна модернизировала "Шахеды", и теперь они будут оборудованы турбореактивными двигателями и не будут гудеть как мопед. Эту информацию иранцам покажут в пропагандистском фильме.

По предварительным данным, новая версия будет оснащена турбореактивным двигателем. Больше деталей Иран не сообщил.

Кстати, американское издание The Washington Post, получив внутренние документы с зимы 2022 по весну 2023 года о сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве "Шахедов", отметило – к 2025 году завод по производству дронов в российском Татарстане должен выпустить 6 000 "Шахедов". Подробнее об этом – читайте по ссылке.