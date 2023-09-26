На опубликованном видео – работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, которую передала Германию.

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"Немецкий "Gepard" бьет точно в цель", - подписали ролик в Воздушных силах.

Работа Gepard по российским "Шахедам": видео

Ночная атака: сколько целей уничтожено

  • Сегодня, 26 сентября, ночью оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
  • Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 из 38 российских беспилотников.
  • В частности, под атакой врага в очередной раз была Одесская область. Россияне в течение часов терроризировали регион ударными беспилотниками. Оккупанты повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией.