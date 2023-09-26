Такая массированная атака прежде всего связана с коварной целью оккупантов. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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В чем состоит особенность массированной атаки
"Особенность этой дроновой атаки заключалась в том, что в начале ночи враг замерил плотность обороны и, в частности, противовоздушной обороны, пуском ракеты с тактической авиации по направлению Черного моря по Николаевщине, Херсонщине", – сказала Гуменюк.
Россияне пытались попасть в объекты важной инфраструктуры. Так, в Николаевской области оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры, чем вызвали мощный пожар сухой травы и кустарников. Пожарным удалось локализовать возгорание. К счастью, люди не пострадали.
В Херсонской области картина получилась более печальной, потому что ракета попала в населенный пункт. Полтора десятка построек были разрушены или существенно повреждены. Четыре человека получили ранения,
– отметила Наталья Гуменюк.
Впоследствии враг запустил дроны из акватории Черного моря мыса Чауда в Крыму и с восточного берега Азовского моря Приморско-Ахтарска в России. Вероятно, выпущенные группы БПЛА были направлены в разные направления, чтобы рассредоточить усилия противовоздушной обороны.
Украинским воинам удалось уничтожить десять дронов в Одесской области, шесть – в Николаевской области, три – в Кировоградской и три – в Херсонской области.
Силы противовоздушной обороны отработали очень сильно. Однако все равно не удалось избежать попаданий, потому что атака была достаточно плотной. В нашей зоне ответственности одновременно фигурировало более 20 дронов,
– подчеркнула Гуменюк.
Россияне повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией
Также оккупанты ударили по Дунаю, зацепив пограничную и припортовую инфраструктуру: зерновое хранилище, административное здание пункта пропуска, а также автомобили, ожидавшие оформления – около шести автомобилей выгорели дотла. К сожалению, два водителя получили ранения.
Гуменюк о ситуации на Юге Украины: смотреть видео
Пункт пропуска находится в стабилизационном цикле. Пока пытаются возобновить его работу. Пока что пропускные операции приостановлены.
Поэтому все, кто планирует поездки через Румынию, просим учесть особенности маршрута и спланировать его через другие пункты пропуска,
– подытожила Наталья Гуменюк.
Что известно о ночной атаке 26 сентября
- Ночью воздушная тревога в Черкасской области продолжалась около 4 часов. Россия атаковала Черкасскую область "Шахедами". Силами ПВО были сбиты четыре воздушных цели противника.
- Российские военные не прекращают терроризировать Одесскую область, которая в последние месяцы сильно страдает от "Шахедов", что от ракет разного типа. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 26 сентября россияне в течение часа атаковали регион ударными беспилотниками.
- Также во время ночной атаки оккупанты повредили в Одесской области пункт пропуска между Украиной и Румынией. Наталья Гуменюк рассказала, что был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы.
- Утром 26 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне, вероятно, применили баллистику по одному из предприятий города.