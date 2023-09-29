Вона не така сучасна і потужна як "Іскандер", але вона балістична й небезпечна. Про це 24 Каналу заявив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що цих ракет в Ірану не дуже багато.

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"Найголовніше, що ці ракети мають свою пускову установку як і будь-яка ракета. А тих установок, з яких можна запускати, їх небагато. Іран особливо не виробляв", – розповів Гетьман.

А Росії декілька установок не буде достатньо. Їх окупантам треба щонайменше кілька десятків. Це і може бути головна причина, чому Іран досі не постачає росіянам ці ракети.

Вони більш коштовні. Більше можна було щось виторгувати у Росії за це. Але тут справа технічна, а не політична чи якась інша,

– наголосив військовий аналітик.

Як повідомляли в Інституті вивчення війни, Іран та Росія можуть укласти угоду про постачання ракет після 18 жовтня. Тоді закінчиться дія резолюції ООН, яка забороняє Ірану робити подібні постачання.

"Думаю, Іран не дуже переймається цими резолюціями", – сказав майор запасу ЗСУ.

Така зброя потрібна Росії, адже вона вичерпує свої запаси ракет. Однак окупанти щомісяця вироблять приблизно 50 різних ракет. Так росіяни можуть виготовити 1 – 2 ракети "Кинджал" – і то не факт. Також ворог може зробити 5 – 6 ракет "Іскандер". Інші ракети – це Х-101 та Х-555.

Які переваги та недоліки балістики

Балістична ракета летить вгору по балістичній траєкторії та може атакувати з гори майже вертикально. Її через це важко перехоплювати. Також вона має велику швидкість. Це – перевага такої зброї.

"Недолік, що прорахована її траєкторія. Коли відбувся запуск, вона майже некерована. Можна трохи підкоригувати політ, але несуттєво. Тому цей недолік і дає можливість її перехоплювати. Особливо Patriot та іншими сучасними зенітно-ракетними комплексами", – сказав ветеран російсько-української війни.

Що відомо про іранські балістичні ракети: дивіться відео

Якщо крилаті ракети ворогу ще вдається виробляти, то з балістичними складніше. Тому окупанти намагатимуться якось розв'язати питання щодо постачання Zolfaghar та Fateh.

Можна очікувати, що вони незабаром з'являться. На жаль. Але ми все одно можемо ті ракети збивати. Я не думаю, що вони не домовилися. Поки що росіяни та іранці не можуть розв'язати питання з пусковими установками для цих ракет,

– наголосив Олексій Гетьман.

Іран – партнер Росії по зброї