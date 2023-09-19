Росії бракує зброї та техніки, тож Кремль змушений просити про допомогу "країн-союзників", які підтримують агресора. Російський правозахисник Марк Фейгін пояснив 24 Каналу, навіщо Шойгу поїхав до Тегерана.
Важливо Нова війна чи швидка капітуляція Вірменії: що задумав Азербайджан і чи втрутиться Іран
Все залежить від позиції Пекіна
Іран вже допомагає Росії, адже постачає країні-агресору дрони-камікадзе "Шахеди". Фейгін припустив, що візит Шойгу пов'язаний зі спробою отримати балістичні ракети, про які давно йде мова.
Півтора місяця тому міністр оборони Росії їздив у Пхеньян, де його пишно приймали. Після цього очільник КНДР Кім Чен Ин приїжджав у Владивосток й зустрічався з бункерним диктатором Владіміром Путіним. Щоправда, невідомо, чи вдалося домовитися диктаторам про постачання зброї та боєприпасів.
І от Шойгу поїхав у новий візит. Ймовірно, Путін доручив або сам зголосився, однак у будь-якому разі обговорюватимуть питання військової співпраці. Ніяких інших питань між Тегераном і Москвою не може бути, поготів з візитом летить міністр оборони Росії,
– сказав російський правозахисник.
Проте у випадку з Іраном, так само як і з КНДР, важлива позиція Пекіна. І якщо у ситуації з Північною Кореєю позиція Китаю щодо передачі зброї буде вирішальною, то з Іраном теж Пекін має важелі впливу. Зокрема, Іран зобов'язаний Китаю за домовленості з Саудівською Аравією щодо миру.
"Якщо ми дійсно побачимо, що почалась військова співпраця і з'явилося іранське північнокорейське озброєння, то це означатиме й позицію Пекіна теж", – додав Фейгін.
Чи посилиться військова співпраця Москви й Тегерану: дивіться відео
Співпраця Росії з Іраном: останні новини
- Іранський транспортний літак Іл-76ТД "Pouya Air" 7 вересня влітав у зачинений аеродром в окупованому Сімферополі. Припускають, що цей вантажний літак міг перевозити військовий вантаж, зокрема комплектування до безпілотників типу "Шахед".
- Після великої паузи, українські військові фіксують потужну активність вантажних перевезень з Тегерану до Москви. За словами начальниці Обʼєднаного пресцентру сил оборони "Південь" України Наталії Гуменюк, це може бути не тільки додаткове постачання дронів, а й елементів для виготовлення БпЛА,
- Через активну співпрацю з країною-терористкою на Іран накладено санкції. Нещодавно стало відомо, що США ведуть непрямі переговори з Тегераном для зменшення напруги у світі. Зокрема, щодо припинення постачання іранських дронів до Росії.