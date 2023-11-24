Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. Он не считает, что между Ираном и Россией царит полное взаимопонимание.
Смотрите также "Знаемый – это вооруженный": глава внешней разведки Украины раскрыл планы Кремля
Что известно об иранских ракетах
Первые слухи о том, что страна-террорист может получить иранские ракеты Fateh-110, появились еще в октябре 2022 года, одновременно с предоставлением Москве "Шахедов". Однако прошел год, а до реализации этих намерений дело пока не дошло.
Какое оружие может передать Иран
Чиновник Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Иран рассматривает возможность предоставить России баллистические ракеты Fateh-110 и ударные беспилотники Ababil, способные поражать цели на расстоянии до 350 и 100 км соответственно. Среди прочего это оружие попало в кадр иранских СМИ во время встречи Сергея Шойгу с иранскими силовиками в сентябре 2023 года.
"Fateh-110 – это неприятные ракеты. Но не совсем понятно, зачем Ирану их передавать", – спросил Криволап.
Только 18 октября истек срок санкций Совбеза ООН против Ирана по поставкам ракетного вооружения. И по всей вероятности, что в случае предоставления нового оружия Москве, Тегеран попадет под новые санкции.
Что с иранско-российскими отношениями
Многие обозреватели видят Иран и Россию природными союзниками, способными эффективно сотрудничать в вооруженном производстве. Это связано с тем, что Россия имеет ценные для Ирана технологии, в то время как Иран умеет выпускать свою продукцию в больших количествах, что плохо удается России.
Константин Криволап о возможном получении Россией иранских ракет: смотрите видео
Однако даже с "флагманским" проектом строительства завода "Шахедов" в Татарстане не все проходит гладко. В частности, ожидалось, что в соглашение войдет снабжение Россией истребителей Су-35 в Иран, однако никаких сообщений об этом не поступало.
"(Между Тегераном и Москвой – 24 Канал) есть какие-то противоречия. Сейчас Россия действительно накапливает ресурсы, и, может быть, иранские ракеты ей бы не помешали. Но так или иначе, Украина все равно будет готовиться к максимальным значениям, независимо от того, получит ли Россия иранские ракеты, не получит ли", – отметил авиационный эксперт.
Какую политику проводит Иран
- Уже более 40 лет у власти в Иране принадлежит крайне религиозный режим, возглавляемый религиозными лидерами, превышающим своим влиянием президентов и правительства.
- Иранский режим нормализует репрессии по отношению к своим гражданам и иностранным врагам режима, позиционируя себя при этом в качестве защитников ислама. Последняя попытка решительных протестов против произвола режима произошла после того, как в 2022 году "полиция морали" убила девушку за "неправильное" ношение хиджаба.
- В то же время во внешней политике Иран делает ставку на свою милитарную силу и использует различные группировки для расшатывания ситуации в регионе. Страна широко использует антизападные настроения в Западной Азии для того, чтобы усилить свое влияние.
- Также Иран приближается к тому, чтобы изготовить свое атомное оружие. Для этого у него уже есть в достаточном количестве обогащенный уран и ракеты, которые могли бы его нести. Ранее Запад пытался ограничивать ядерную программу Ирана, однако это все равно не остановило Тегеран от движения к оружию массового поражения.