В частности, журналисты Reuters подчеркнули, что именно на этом заводе будут производить беспилотники типа "Шахед". Их россияне будут применять для энергетических обстрелов Украины зимой 2023 – 2024 годов.

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Россия продолжает строительство завода для производства "Шахедов"

В отчете Института науки и международной безопасности отмечено, что спутниковое изображение, сделанное в середине сентября 2023 года, показало, что новое строительство на заводе "прямо" коррелировало с утечкой документов с планом здания, который обнародовали ранее.

Согласно документам, это здание будет использоваться для массового производства иранских беспилотников типа "Шахед", что предполагает усовершенствование иранских процессов изготовления и, в конце концов, расширение возможностей этого БПЛА.

Аналитики отметили, что на спутниковом снимке также видно строительство и других сооружений, а также строительство новых периметров безопасности с блокпостами.

Поскольку быстро приближается зима, можно ожидать, что Россия увеличит свои атаки "Шахедами" на жизненно важную энергетическую инфраструктуру Украины, создавая жестокие условия жизни для гражданского населения,

– говорится в отчете.

Журналисты подчеркнули, что ни Соединенные Штаты, ни их союзники не ввели санкций против владельца завода АО "Алабуга", который будет производить беспилотники, а также ассоциированных компаний. В конце концов, в Белом доме, посольстве России и миссии Ирана в ООН не сразу ответили на запросы о комментариях по поводу строительства завода.

Стоит отметить, что этот завод расположен в 800 километрах к востоку от Москвы в Республике Татарстан. Само акционерное общество "Алабуга" на 66% принадлежит федеральному правительству, а на 34% – республике.

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