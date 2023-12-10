Бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов прокомментировал встречу Путина и Раиси 24 Каналу. По его словам, страны представляют опасность не только для Украины, но и для мира.

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"Это неприятная вещь – гораздо более неприятная, чем поездка Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию", – отметил Жирнов.

Обратите внимание! Накануне визита Раиси в Москву Путин ездил в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Россия и Иран углубляют сотрудничество

Страны действительно улучшают отношения – Путин получает реальную военную помощь, которую сразу применяют на фронте в Украине.

Так, Иран поставляет России свои беспилотники, а также дал лицензию на производство этих БПЛА прямо на ее территории. Возможно, также передает стране-агрессору какие-то электронные компоненты, которые она не может найти в другом месте.

Кроме того, Россия пытается получить от Ирана баллистические ракеты, ведь ее советский запас иссякает, а новых ракет производят не так много. В то же время Тегеран получает от Москвы продовольствие, а также надеется на поддержку его ядерной программы.

Это очень опасно для мира. Есть опасения, что Россия может передать тактическое ядерное оружие Ирану. Тогда будет совсем плохо,

– подчеркнул Жирнов.

Прежде всего, это беспокоит Израиль, а также США.

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