Бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов прокомментировал встречу Путина и Раиси 24 Каналу. По его словам, страны представляют опасность не только для Украины, но и для мира.
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"Это неприятная вещь – гораздо более неприятная, чем поездка Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию", – отметил Жирнов.
Россия и Иран углубляют сотрудничество
Страны действительно улучшают отношения – Путин получает реальную военную помощь, которую сразу применяют на фронте в Украине.
Так, Иран поставляет России свои беспилотники, а также дал лицензию на производство этих БПЛА прямо на ее территории. Возможно, также передает стране-агрессору какие-то электронные компоненты, которые она не может найти в другом месте.
Кроме того, Россия пытается получить от Ирана баллистические ракеты, ведь ее советский запас иссякает, а новых ракет производят не так много. В то же время Тегеран получает от Москвы продовольствие, а также надеется на поддержку его ядерной программы.
Это очень опасно для мира. Есть опасения, что Россия может передать тактическое ядерное оружие Ирану. Тогда будет совсем плохо,
– подчеркнул Жирнов.
Прежде всего, это беспокоит Израиль, а также США.
Иран угрожает Украине и миру: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и ЕС работать с Ираном, чтобы он не мог поставлять дроны и ракеты России. Это заявление появилось на фоне новости о том, что Тегеран может передать Москве баллистические ракеты.
- Между тем, Иран работает над созданием новых ударных беспилотников. Страна представила реактивный БПЛА Shahed-238 с тремя разными системами наведения – автономной, оптической и радиолокационной.
- Ранее МАГАТЭ выпустило отчет, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать три ядерные бомбы. Однако благодаря косвенным переговорам с США темпы обогащения урана замедлились до трех килограммов в месяц.