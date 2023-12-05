Чем грозит российско-иранское соглашение

О новом соглашении между Россией и Ираном рассказал глава МИД Сергей Лавров. Встреча сторон проходила в Москве.

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Как говорит Лавров, в заключенном договоре прописаны пути противодействия европейским и американским санкциям. Также он подчеркнул, что это соглашение должно исключать негативные действия со стороны США и их союзников.

Следует понимать, что одним из основных нарративов российской политики является то, что западные санкции нарушают мировой порядок. В действительности, как обычно, ситуация иная.

Крепкие связи Ирана и России подтверждают значительное количество факторов, в том числе использование российскими военными иранского оружия. Речь идет о дронах-камикадзе, истребителях Су-35 и ударных вертолетах М-28. Эти два государства имеют общую почву в виде масштабных западных санкций.

Президент Ирана Ибрагим Раиси планирует посетить Москву 7 декабря. Это не первый обоюдный визит лидеров государств-террористов. До этого Лавров посещал Тегеран в октябре этого года. Путин был в Иране в 2022 году.

Обратите внимание! Именно иранские дроны-камикадзе совершают масштабные обстрелы и атаки на энергетическую структуру Украины.