У Росії також є можливість забезпечувати своїх військових достатньою кількістю зброї. Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт. До слова, про те, як елітний російський полк перетворився у "збіговище зеків" можна прочитати у нашому матеріалі.
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На якому рівні зараз армія Росії
Збройні сили Росії, хоч уже не є такими потужними, як на початку повномасштабного вторгнення, залишаються серйозним противником, якого не можна недооцінювати.
Належну увагу приділяють покращенню військово-промислового комплексу. До того ж зараз у Росії відновлюють контрактну професійну армію, яка була частково розгромлена ще у 2022 році.
У росіян зараз любительська контрактна армія. Річ у тім, що професіоналів знищили в основному ще 2022 року. А любителі – сильні за чисельністю,
– пояснив Роман Світан.
У Росії зараз є можливість забезпечувати контрактників зброєю здебільшого, хоч і не повністю, власного виробництва. Так, зараз Москва співпрацює разом із КНДР та Північною Кореєю, закупляючи у цих країн ракети, артилерійські снаряди та безпілотники.
"Витягують зі складів також стару радянську техніку. У них не лише новітня зброя, але й така, якій вже 50 – 70 років. Технологічний рівень техніки, що виробляють, годиться здебільшого для виконання оборонних або локальних наступальних дій. Все залежить від того, що ми можемо протиставити", – наголосив полковник запасу.
Якщо в Україні поставляють старі зразки озброєння, тоді можна вважати, що є паритет з Росією. Якщо ж Україні надаватимуть більше сучасної зброї, тоді в України буде перевага. Уже зараз це відчувається в деяких видах артилерії та ракет.
"Некоректно порівнювати загальний стан однієї та іншої армії. У нас покращуються позиції по модифікаціях озброєння. Ми зараз очікуємо високотехнологічних засобів знищення російської армії", – зауважив Світан.
Тож можна сподіватись, що те озброєння, яке є у росіян, можна буде перекрити завдяки допомозі партнерів. Мовиться саме про новітні розробки.
Росія закупляє ракети в КНДР та Ірану: що відомо
- У четвер, 4 січня, The Wall Street Journal опублікували статтю, в якій мовиться про стурбованість Сполучених Штатів зв'язками Росії з КНДР та Іраном. Зокрема, журналісти з посиланням на слова американських посадовців, зазначили, що Москва вже отримує балістичні ракети з Північної Кореї.
- Важливою у цьому контексті стала заява координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі. Він заявив, що Росія уже обстрілювала Україну ракетами, які отримала від КНДР. За словами Кірбі, ці ракети здатні уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів.
- В американському уряді вважають, що перемовини Росії з Іраном щодо постачання балістики також просуваються. Все вказує на те, що перші ракети та установки до них Кремль може отримати уже цієї весни. До слова, в Інституті вивчення війни переконані, що Росія хоче отримувати балістику з Ірану для забезпечення постійних обстрілів України, адже власних потужностей для цього не вистачає.