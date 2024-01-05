У Росії також є можливість забезпечувати своїх військових достатньою кількістю зброї. Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт. До слова, про те, як елітний російський полк перетворився у "збіговище зеків" можна прочитати у нашому матеріалі.

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На якому рівні зараз армія Росії

Збройні сили Росії, хоч уже не є такими потужними, як на початку повномасштабного вторгнення, залишаються серйозним противником, якого не можна недооцінювати.

Належну увагу приділяють покращенню військово-промислового комплексу. До того ж зараз у Росії відновлюють контрактну професійну армію, яка була частково розгромлена ще у 2022 році.

У росіян зараз любительська контрактна армія. Річ у тім, що професіоналів знищили в основному ще 2022 року. А любителі – сильні за чисельністю,

– пояснив Роман Світан.

У Росії зараз є можливість забезпечувати контрактників зброєю здебільшого, хоч і не повністю, власного виробництва. Так, зараз Москва співпрацює разом із КНДР та Північною Кореєю, закупляючи у цих країн ракети, артилерійські снаряди та безпілотники.

"Витягують зі складів також стару радянську техніку. У них не лише новітня зброя, але й така, якій вже 50 – 70 років. Технологічний рівень техніки, що виробляють, годиться здебільшого для виконання оборонних або локальних наступальних дій. Все залежить від того, що ми можемо протиставити", – наголосив полковник запасу.

Якщо в Україні поставляють старі зразки озброєння, тоді можна вважати, що є паритет з Росією. Якщо ж Україні надаватимуть більше сучасної зброї, тоді в України буде перевага. Уже зараз це відчувається в деяких видах артилерії та ракет.

"Некоректно порівнювати загальний стан однієї та іншої армії. У нас покращуються позиції по модифікаціях озброєння. Ми зараз очікуємо високотехнологічних засобів знищення російської армії", – зауважив Світан.

Тож можна сподіватись, що те озброєння, яке є у росіян, можна буде перекрити завдяки допомозі партнерів. Мовиться саме про новітні розробки.

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