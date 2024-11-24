Запаси палива не пошкоджені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Деталі атаки безпілотників на нафтобазу

У п’ятницю, 22 листопада, безпілотники атакували об’єкт "Роснафти" в Калузі. Про це російські ЗМІ повідомляють з посиланням на екстрені служби регіону.

Нафтобазу вразили шість дронів. Унаслідок вибухів пошкоджено кілька порожніх резервуарів для зберігання палива. Згідно з офіційними повідомленнями, самі паливні запаси залишилися неушкодженими. Жертв і постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадуємо, 23 листопада Україна, ймовірно, вдарила ракетами ATACMS по Курській області. Російська влада заявляє, що над регіоном буцімто було збито 27 безпілотників та 2 ракети. Пропагандиські телеграм-канали заявляли про 5 запущених з України ракет ATACMS або Storm Shadow. Пропагандистські канали заявляють про збиття 3 ракет з 5. Відтак, за їх інформацією, щонайменше дві мали влучити.