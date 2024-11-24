Запасы топлива не повреждены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Детали атаки беспилотников на нефтебазу

В пятницу, 22 ноября, беспилотники атаковали объект "Роснефти" в Калуге. Об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на экстренные службы региона.

Нефтебазу поразили шесть дронов. В результате взрывов повреждены несколько пустых резервуаров для хранения топлива. Согласно официальным сообщениям, сами топливные запасы остались невредимыми. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Напоминаем, 23 ноября Украина, вероятно, ударила ракетами ATACMS по Курской области. Российские власти заявляют, что над регионом якобы было сбито 27 беспилотников и 2 ракеты. Пропагандистские телеграмм-каналы заявляли о 5 запущенных из Украины ракет ATACMS или Storm Shadow. Пропагандистские каналы заявляют о сбитии 3 ракет из 5. Поэтому, по их информации, по меньшей мере две должны были попасть.