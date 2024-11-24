У ніч проти 24 листопада російські пабліки нили про те, що на Курщині лунають вибухи. Пропагандисти писали, що Україна, попри погрози Путіна, завдала ударів по регіону за допомогою ATACMS або Storm Shadow. Також вони повідомляли про щонайменше 2 влучання, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Груповий удар по російських зенітниках

Ймовірно, що нічна "бавовна", через яку істерили росіяни, принесла саме ті плоди, про які уранці розповіли наші військові.

У Генеральному штабі заявили, що підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії Росії на території Курської області.

Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400.

Відомо, що вказаний підрозділ збройних сил окупантів вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.

До слова, 20 листопада Київ завдав потужного удару ракетами Storm Shadow по підземному об'єкту на Курщині, що призвело до значних втрат серед російських і північнокорейських військових.