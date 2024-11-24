Так, одразу після того, як обмеження на використання західного озброєння були зняті Київ атакував ATACMS склад у Брянській області, а наступного дня за допомогою Storm Shadow завдав окупантам кричущих втрат на Курщині, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

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Куди Україна має вдарити, аби найбільше допекти Росії

Ці два перші удари Києва продемонстрували діапазон військових цілей, які тепер стали йому доступні. За весь час вторгнення Росія завжди мала перевагу у тому, що вона не мала труднощів із перекиданням озброєння на фронт. Тим часом, як Україні доводилося постійно маневрувати, аби доставити війська на передову зброю цілою і не ураженою.

Тепер у критичний момент, коли окупанти посилили темпи наступу на Сході, Київ отримав можливість сповільнити військову машину Росії, уразивши місця дислокації її сил і озброєння до того, як вони будуть перекинуті на лінію зіткнення і будуть використані проти Сил оборони.

Водночас через зволікання США із дозвол щодо ракет Москва мала час, аби вивести деякі з найбільш цінних цілей, таких як літаки та гелікоптери, за межі радіусу дії ATACMS.

Військові аналітики кажуть, що це саме по собі було позитивним для України, оскільки чим далі російська техніка від фронту, тим довше її потрібно доставляти для розгортання на полі бою, і тим менше часу вона може там провести через обмеження палива.

Російські аеродроми, склади боєприпасів і полігони – Україна має перед собою наразі понад 200 цілей, які розташовані в межах досяжності ATACMS і Storm Shadow. Ліквідація штабу бригади чи дивізії може занурити сотні російських солдатів у хаос на кілька днів.

Одна з найбільших концентрацій ворожих сил, на яку потенційно може націлитися Україна, розташована в південній Ростовській області Росії. Там щонайменше чотири аеропорти в межах досяжності ATACMS, хоча деякі з них використовуються також як цивільні аеропорти, і навряд чи вони стануть ціллю. Ростов є місцем висадки багатьох військ, яких транспортують великими військовими літаками, екіпірують, вантажать в автобуси та везуть на окупований схід України. Удар у регіоні може бути нищівним і розкидати ключовий плацдарм для дислокації російських військ.