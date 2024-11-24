Так, сразу после того, как ограничения на использование западного вооружения были сняты Киев атаковал ATACMS склад в Брянской области, а на следующий день с помощью Storm Shadow нанес оккупантам вопиющие потери в Курской области, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

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Куда Украина должна ударить, чтобы больше всего допечь России

Эти два первых удара Киева продемонстрировали диапазон военных целей, которые теперь стали ему доступны. За все время вторжения Россия всегда имела преимущество в том, что она не имела трудностей с переброской вооружения на фронт. Между тем, как Украине приходилось постоянно маневрировать, чтобы доставить войска на передовую оружие целым и не пораженным.

Теперь в критический момент, когда оккупанты усилили темпы наступления на Востоке, Киев получил возможность замедлить военную машину России, поразив места дислокации ее сил и вооружения до того, как они будут переброшены на линию соприкосновения и будут использованы против Сил обороны.

В то же время из-за промедления США с разрешением по ракетам Москва имела время, чтобы вывести некоторые из наиболее ценных целей, таких как самолеты и вертолеты, за пределы радиуса действия ATACMS.

Военные аналитики говорят, что это само по себе было положительным для Украины, поскольку чем дальше российская техника от фронта, тем дольше ее нужно доставлять для развертывания на поле боя, и тем меньше времени она может там провести из-за ограничения топлива.

Российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны – Украина имеет перед собой сейчас более 200 целей, которые расположены в пределах досягаемости ATACMS і Storm Shadow. Ликвидация штаба бригады или дивизии может погрузить сотни российских солдат в хаос на несколько дней.

Одна из крупнейших концентраций вражеских сил, на которую потенциально может нацелиться Украина, расположена в южной Ростовской области России. Там по меньшей мере четыре аэропорта в пределах досягаемости ATACMS, хотя некоторые из них используются также как гражданские аэропорты, и вряд ли они станут целью. Ростов является местом высадки многих войск, которых транспортируют большими военными самолетами, экипируют, грузят в автобусы и везут на оккупированный восток Украины. Удар в регионе может быть сокрушительным и разбросать ключевой плацдарм для дислокации российских войск.