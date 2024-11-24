После того как Байден снял ограничения на использование западного оружия, в штабе Трампа отказались от прямых оценок. В то же время приближенный к республиканцу миллиардер Илон Маск не скрывал негативных эмоций по этому поводу. Также кандидат на пост советника по нацбезопасности Майкл Уолц назвал решение Байдена – еще одним приближением к эскалации, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как Байден мог помочь Трампу

Обещание Трампа завершить войну в Украине как можно быстрее заставило действовать администрацию Байдена более решительно. Сейчас она пытается максимально усилить Украину перед тем, как сложить полномочия.

Так, кроме разрешения на ракетные удары по России, Белый дом одобрил поставки противопехотных мин, списал почти 5 миллиардов долларов долга и ввел санкции против крупного российского банка, который обрабатывает платежи за продажу природного газа.

Стратегия Байдена заключается в том, чтобы укрепить Украину и показать, что она имеет потенциал отвечать на вражеские атаки, если те не прекратятся. Путин уже ответил на шаги демократа утверждением изменений в ядерную доктрину и ударом по Днепру новой гиперзвуковой ракетой.

Впрочем, это вовсе не означает, что последние действия Байдена абсолютно нежелательны для Трампа. Ведь тот мог бы использовать более сильную Украину как разменную монету для урегулирования конфликта и представить это как победу.

Некоторые решения, которые Байден принимает сейчас, могут помочь Трампу, вероятно, поставив его в более сильную позицию в переговорах для прекращения войны, с Украиной в более сильной позиции,

– сказал заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Шелби Мэгид.

К слову, сенатор Майк Раундс, союзник Трампа, выступил против мирных переговоров с Россией, считая, что Кремлю нельзя доверять.

Раундс также выразил сожаление из-за задержек в передаче оружия Украине.