Після того, як Байден зняв обмеження на використання західної зброї, у штабі Трампа відмовилися від прямих оцінок. Водночас наближений до республіканця мільярдер Ілон Маск не приховував негативних емоцій із цього приводу. Також кандидат на пост радника із нацбезпеки Майкл Волц назвав рішення Байдена – ще одним наближення до ескалації, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Як Байден міг допомогти Трампу

Обіцянка Трампа завершити війну в Україні якнайшвидше змусила діяти адміністрацію Байдена рішучіше. Наразі вона намагається максимально посилити Україну перед тим, як скласти повноваження.

Так, окрім дозволу на ракетні удари по Росії, Білий дім схвалив постачання протипіхотних мін, списав майже 5 мільярдів доларів боргу та запровадив санкції проти великого російського банку, який обробляє платежі за продаж природного газу.

Стратегія Байдена полягає у тому, аби зміцнити Україну і показати, що вона має потенціал відповідати на ворожі атаки, якщо ті не припиняться. Путін вже відповів на кроки демократа затвердженням змін у ядерну доктрину і ударом по Дніпру новою гіперзвуковою ракетою.

Втім, це зовсім не означає, що останні дії Байдена абсолютно небажані для Трампа. Адже той міг би використати сильнішу Україну як розмінну монету для врегулювання конфлікту і представити це як перемогу.

Деякі рішення, які Байден ухвалює зараз, можуть допомогти Трампу, ймовірно, поставивши його в сильнішу позицію у переговорах для припинення війни, з Україною в сильнішій позиції,

– сказав заступник директора Євразійського центру Atlantic Council Шелбі Мегід.

До слова, сенатор Майк Раундс, союзник Трампа, виступив проти мирних переговорів з Росією, вважаючи, що Кремлю не можна довіряти.

Раундс також висловив жаль через затримки у передачі зброї Україні.