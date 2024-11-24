Однак нині новий лідер США не поспішає з новими заявами, хоча в ЗМІ з'являються висловлювання та анонсуються плани, але тільки з вуст його радників. Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу зазначив, що той факт, що Трамп не спішить, намагається окреслити свої бажання, можливості та інструменти для їх реалізації, ретельніше розібратися в ситуації – позитивний знак.

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Після виборів конкретики Трамп не озвучив

На думку політолога, було б набагато гірше, якби Трамп поспішав би проводити переговори між Росією та Україною, призначав би на ключові посади в зовнішньополітичному блоці випадкових людей (як це відбувається у внутрішньополітичному блоці його адміністрації, де є сумнівні персонажі).

"Після виборів Трамп ні одного разу не згадав про "24 години", за які обіцяв завершити війну. У нас всі ялозять цю тему, але він жодного разу не згадав про це. Він згадував про закінчення війни в Україні декілька разів, один з них в ніч після виборів, кажучи, що хоче завершити всі війни у світі, а після того лише раз, на святковому вечорі, сказавши, що його дуже турбує ситуація в Україні", – нагадав Фесенко.

Але досі, як наголосив політолог, не звучало з вуст Трампа жодної конкретики. І це, на думку Фесенка, дуже добре, адже він ретельно обдумує свої подальші дії.

Певні рішення ще не ухвалені

Політолог нагадав також, як Трамп обіцяв після своєї перемоги на виборах зателефонувати Путіну і Зеленському, переконати їх в необхідності сісти за стіл переговорів, зробити це одразу, не чекаючи початку своїх президентських повноважень.

Але зараз ситуація зовсім інакша. Його прессекретарка сказала, що він посадить за стіл перемовин Україну та Росію 20 січня, в день своєї інавгурації. Трамп вже мав розмову з Зеленським, але в цьому випадку ініціативу проявив президент України. Це, зі слів Фесенка, був правильний хід, таким чином він продемонстрував відкритість, готовність до комунікації.

А от чи була вже розмова між Трампом і Путіним – невідомо, начебто так, але в Кремлі це не підтвердили. Те, що Трамп не поспішає телефонувати Путіну, теж добре. Він зараз обдумує ситуацію, визначає, хто буде вести переговори, на яких умовах. Це виважена, обережна позиція,

– вважає Фесенко.

Трамп, на думку політолога, не хоче зараз робити емоційних та імпульсивних кроків. Те, що він особисто не висловлюється щодо війни в Україні та переговорів, означає, зі слів Фесенка, що певні рішення ним ще не ухвалені. Він озвучить їх після того, коли чітко сформулює свою позицію, можливо, за сприяння своїх радників.