Однако сейчас новый лидер США не спешит с новыми заявлениями, хотя в СМИ появляются высказывания и анонсируются планы, но только из уст его советников. Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что тот факт, что Трамп не спешит, пытается очертить свои желания, возможности и инструменты для их реализации, тщательнее разобраться в ситуации – положительный знак.

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После выборов конкретики Трамп не озвучил

По мнению политолога, было бы гораздо хуже, если бы Трамп спешил бы проводить переговоры между Россией и Украиной, назначал бы на ключевые должности во внешнеполитическом блоке случайных людей (как это происходит во внутриполитическом блоке его администрации, где есть сомнительные персонажи).

"После выборов Трамп ни разу не упомянул о "24 часах", за которые обещал завершить войну. У нас все мусолят эту тему, но он ни разу не вспомнил об этом. Он вспоминал об окончании войны в Украине несколько раз, один из них в ночь после выборов, говоря, что хочет завершить все войны в мире, а после того только раз, на праздничном вечере, сказав, что его очень беспокоит ситуация в Украине", – напомнил Фесенко.

Но до сих пор, как отметил политолог, не звучало из уст Трампа никакой конкретики. И это, по мнению Фесенко, очень хорошо, ведь он тщательно обдумывает свои дальнейшие действия.

Определенные решения еще не приняты

Политолог напомнил также, как Трамп обещал после своей победы на выборах позвонить Путину и Зеленскому, убедить их в необходимости сесть за стол переговоров, сделать это сразу, не дожидаясь начала своих президентских полномочий.

Но сейчас ситуация совсем иная. Его пресс-секретарь сказала, что он посадит за стол переговоров Украину и Россию 20 января, в день своей инаугурации. Трамп уже имел разговор с Зеленским, но в этом случае инициативу проявил президент Украины. Это, по словам Фесенко, был правильный ход, таким образом он продемонстрировал открытость, готовность к коммуникации.

А вот был ли уже разговор между Трампом и Путиным – неизвестно, вроде бы да, но в Кремле это не подтвердили. То, что Трамп не спешит звонить Путину, тоже хорошо. Он сейчас обдумывает ситуацию, определяет, кто будет вести переговоры, на каких условиях. Это взвешенная, осторожная позиция,

– считает Фесенко.

Трамп, по мнению политолога, не хочет сейчас делать эмоциональных и импульсивных шагов. То, что он лично не высказывается относительно войны в Украине и переговоров, означает, по словам Фесенко, что определенные решения им еще не приняты. Он озвучит их после того, когда четко сформулирует свою позицию, возможно, при содействии своих советников.