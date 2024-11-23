Також Раундс вважає, що Росія сприйматиме будь-які мирні пропозиції як ознаку слабкості Заходу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Раундс жалкує про затримки передачі зброї

"Як би я не хотів вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми можемо обманювати самих себе. Ви вірите, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, як ви думаєте, він зупиниться?", – сказав сенатор Раундс.

Він додав, що легкого виходу у цій ситуації немає.

Я просто так засмучений тим, що ми не змогли забезпечити їх (Україну – 24 Канал) усім необхідним обладнанням і всіма системами зброї, які їм потрібні, щоб відповісти на абсолютну тиранію, що йде з боку Росії… Мені цікаво, чому ми не зробили це швидше, ніж ми зробили,

– сказав Раундс.

У Politico кажуть, що заяви сенатора посилили скептицизм деяких західних офіційних осіб щодо обіцянок Трампа швидко закінчити війну.

Також у виданні зауважили, що коментарі Раундса не є позицією нової адміністрації Трампа.