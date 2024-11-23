Также Раундс считает, что Россия будет воспринимать любые мирные предложения как признак слабости Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Раундс сожалеет о задержках передачи оружия

"Как бы я не хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя. Вы верите, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, как вы думаете, он остановится?", – сказал сенатор Раундс.

Он добавил, что легкого выхода в этой ситуации нет.

Я просто так расстроен тем, что мы не смогли обеспечить их (Украину – 24 Канал) всем необходимым оборудованием и всеми системами оружия, которые им нужны, чтобы ответить на абсолютную тиранию, идущую со стороны России... Мне интересно, почему мы не сделали это быстрее, чем мы сделали,

– сказал Раундс.

В Politico говорят, что заявления сенатора усилили скептицизм некоторых западных официальных лиц относительно обещаний Трампа быстро закончить войну.

Также в издании отметили, что комментарии Раундса не являются позицией новой администрации Трампа.