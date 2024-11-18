Американский бизнесмен, который планирует возглавить новосозданный департамент при президентстве Дональда Трампа, очевидно, остался недовольным решением Джо Байдена относительно снятия ограничений на использование западного оружия по России. Об этом свидетельствует его пост в соцсети "Х", передает 24 Канал.

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Как отреагировал Маск

Так, Маск сделал репост сообщения сенатора от штата Юта Майка Ли, который коротко подписал словом: "Правда".

Майк Ли в свою очередь репостнул новость о разрешении Байдена на дальнобойные удары, подписав его следующими предложениями: "Либералы любят войну. Война способствует укреплению правительства".

К слову, вслед за США Британия и Франция тоже одобрили разрешения на использование Украиной Storm Shadow/Scalp для ударов по стране-агрессору.

Президент Зеленский прокомментировал исторический шаг Вашингтона: "Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно".