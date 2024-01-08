Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал это событие 24 Каналу. По его словам, это было в определенной степени "ритуальное действо".
Вашему вниманию Две составляющие: как Путин может решать проблему мобилизации после выборов
"Обеспокоенности нет – просто такая ритуальная активность. Она, конечно, как-то связана с потребностью появляться на людях", – отметил Яковенко.
Поскольку российские военные и их родные составляют значительное количество избирателей, Путину важно продемонстрировать, что он "заботится" о них.
Связана ли эта встреча с движением жен мобилизованных
В России набирают обороты протесты жен мобилизованных, первый из которых, вероятно, состоялся только 7 ноября 2023 года. Однако вряд ли их акции сильно беспокоят Путина.
Должны быть сотни тысяч, а их десятки. На самом деле это очень слабое движение,
– констатировал Яковенко.
Журналист сравнил это движение с Союзом комитетов солдатских матерей России, активно действовавшем в 1990-е. В отличие от нынешних активисток тогдашние были встроены в среду оппозиционного сообщества и могли на что-то влиять.
Мобилизация в России: последние новости
- В украинской разведке сообщили, что через рекрутинг и мобилизационные мероприятия Россия ежедневно призывает около тысячи человек. Поэтому Кремль не нуждается в общей мобилизации.
- В то же время после президентских выборов у Путина могут "развязаться руки" – и он объявит тотальную мобилизацию. Это может потребоваться для ротации остатков оккупантов.
- Надо сказать, что частично мобилизованные активно убегают из воинских частей. В 2023 году в России открыли более 5 тысяч дел за дезертирство.